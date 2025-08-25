Article

Lorsque le thermomètre grimpe et que les journées deviennent étouffantes, la tentation est grande de se tourner vers des boissons que l’on associe spontanément à la fraîcheur. Pourtant, toutes ne sont pas adaptées pour lutter efficacement contre la déshydratation.

Certaines, bien que séduisantes, peuvent même accentuer la fatigue et perturber le bon fonctionnement de l’organisme. Pour rester en forme et profiter pleinement de l’été, il est donc indispensable de savoir quelles boissons il vaut mieux laisser de côté.

Les dangers des boissons alcoolisées

Lorsqu’il fait chaud, beaucoup imaginent qu’une bière fraîche ou un cocktail glacé apportent un soulagement immédiat. En réalité, l’alcool agit comme un ennemi discret mais redoutable de l’hydratation.

En tant que diurétique, il pousse le corps à éliminer davantage d’eau, ce qui favorise une perte de liquides essentiels. À cela s’ajoute son effet vasodilatateur qui accentue la sensation de chaleur, pouvant conduire à des malaises ou à une fatigue soudaine.

Pour bien comprendre, il faut se rappeler que l’alcool, même en petites quantités, altère les mécanismes naturels de régulation de la température.

Il est intéressant de noter qu’une consommation régulière d’alcool pendant les canicules augmente également les risques de coup de chaleur, surtout chez les personnes fragiles comme les personnes âgées ou les enfants.

Ainsi, même si l’envie d’un apéritif en terrasse est forte, il est préférable de repousser ce plaisir à des moments plus frais de la journée et de se tourner vers des alternatives hydratantes.

La caféine : un stimulant à double tranchant

Le café du matin, une tasse de thé glacé ou encore une boisson énergisante peuvent sembler inoffensifs. Pourtant, la caféine qu’ils contiennent agit de manière similaire à l’alcool en augmentant l’élimination de l’eau par l’organisme.

Elle accélère aussi l’activité du système nerveux, ce qui a pour effet d’augmenter la température interne. Sous un soleil écrasant, cette réaction peut s’avérer contre-productive et fatiguer encore davantage le corps.

Selon certaines études, un excès de caféine en période de chaleur peut aussi provoquer des palpitations, des troubles du sommeil et un accroissement de l’anxiété.

Loin de diaboliser totalement ces boissons, il s’agit plutôt de les consommer avec modération et de privilégier un équilibre en alternant avec de grandes quantités d’eau.

Les boissons sucrées : une fausse bonne idée

Les sodas pétillants, les jus de fruits industriels et les boissons aromatisées séduisent par leur goût et leur fraîcheur immédiate. Pourtant, leur forte teneur en sucre ralentit l’absorption de l’eau et empêche une hydratation efficace.

De plus, après une sensation d’énergie éphémère, survient très souvent une fatigue brutale qui accentue la sensation de soif.

Voici pourquoi elles posent problème :

Le sucre élève rapidement la glycémie , entraînant un effet « coup de fouet » suivi d’une baisse d’énergie.

, entraînant un effet « coup de fouet » suivi d’une baisse d’énergie. Elles créent une sensation de soif plus intense après consommation.

Leur consommation répétée peut favoriser la prise de poids et fatiguer les reins.

En période de fortes chaleurs, ces boissons représentent donc un piège à éviter si l’on veut préserver son bien-être.

Les boissons glacées : un choc thermique pour l’organisme

Face à une chaleur écrasante, il peut sembler naturel de plonger ses lèvres dans un verre rempli de glaçons. Pourtant, consommer des liquides trop froids provoque souvent un choc thermique qui peut perturber la digestion et causer des douleurs abdominales.

L’organisme doit alors dépenser de l’énergie pour réchauffer la boisson, ce qui accentue paradoxalement la fatigue ressentie.

Certains médecins recommandent d’ailleurs de privilégier des boissons légèrement fraîches ou à température ambiante, car elles facilitent une meilleure assimilation par le corps.

Opter pour un verre d’eau aromatisée aux herbes fraîches ou aux agrumes est donc une solution bien plus douce et efficace pour se désaltérer.

L’eau : la boisson indispensable par excellence

Parmi toutes les alternatives, l’eau reste sans contestation la meilleure alliée en période de canicule.

Elle permet d’hydrater le corps sans surcharge calorique ni effets secondaires indésirables. Pour varier les plaisirs, on peut l’aromatiser naturellement avec des tranches de citron, des morceaux de concombre ou quelques feuilles de menthe.

Voici quelques astuces pour la rendre encore plus agréable :

Ajouter des fruits rouges congelés comme glaçons naturels.

Préparer des infusions à froid avec des herbes aromatiques.

Alterner eau plate et eau pétillante légère pour varier les textures.

De cette manière, l’hydratation reste à la fois efficace et plaisante, sans nuire à l’équilibre du corps.

Conclusion

En période de fortes chaleurs, savoir choisir ses boissons est essentiel pour préserver sa santé. Éviter l’alcool, limiter la caféine, fuir les boissons sucrées et renoncer aux liquides glacés trop agressifs sont des réflexes simples qui permettent de mieux supporter les journées étouffantes.

L’eau, enrichie de saveurs naturelles, demeure la boisson idéale pour se protéger efficacement. En adoptant ces habitudes, chacun peut profiter pleinement de l’été sans craindre les désagréments liés à la déshydratation.