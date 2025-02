Documentaire

Des milliers de Canadiennes se sont fait poser une nouvelle génération d’implants mammaires de silicone approuvée en 2006 par Santé Canada. Mises à part certaines complications connues, on les disait sans risque pour la santé. Pourtant, au cours des dernières années, des milliers de femmes ont fait retirer leurs implants à cause de problèmes divers. De nouvelles études ont démontré que les implants de silicone sont associés au développement de maladies auto-immunes ainsi qu’à une forme rare de cancer. La maladie des implants fait l’objet d’une controverse. Une enquête menée par l’émission Enquête, en collaboration avec le Consortium international des journalistes d’investigation Radio-Canada , CBC et le Toronto Star, ont révélé que Santé Canada a approuvé la mise sur le marché des nouveaux implants sans disposer de données sur les effets à long terme et a permis aux manufacturiers de ne pas rapporter adéquatement les incidents indésirables liés aux implants mammaires pendant des années. Un documentaire de: Madeleine Roy et Martyne Bourdeau