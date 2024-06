Documentaire

A une semaine, de l’oral du bac de Français, Romain s’apprête à tenter un stage anti-bégaiement. Ce jeune homme en 1ere section sport-études suivre trois jours de stage selon une méthode insolite. Il espère obtenir les clés suffisantes pour ne pas échouer. Les spécialistes le disent: le bégaiement doit être pris le plus tôt possible pour le surmonter. C’est ce qu’a fait Yoann Fréget, ancien vainqueur de The Voice et aujourd’hui professeur de chant. Mais comment surgit le bégaiement? manque de confiance ou problème génétique qui se révèle ?

Un reportage de Denis Einaudi.