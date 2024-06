Documentaire



C’est, de loin, la première maladie de la peau… Près de 15 millions de personnes souffrent d’acné. Si les adolescents sont en première ligne, cette pathologie fait aussi des ravages chez les adultes. En particulier des femmes entre 20 et 40 ans. Un chiffre en augmentation. Vie stressante, mauvaise alimentation, dérèglement hormonal, les facteurs sont multiples.

Les boutons se forment lorsque les hormones produisent trop de sébum. C’est ce sébum qui bouche les glandes sous la peau et crée des rougeurs, des boutons et des infections disgracieuses. Le problème c’est que, même si le problème de l’acné est parfaitement connu, pour s’en débarrasser, c’est souvent un parcours du combattant. Il existe des dizaines et des dizaines de traitements différents, du simple savon à la crème antibiotique. Certains prennent des médicaments d’une efficacité parfois spectaculaire mais qui présentent souvent beaucoup d’effets secondaires, notamment sur la vue, l’ouïe, la digestion, mais aussi des troubles psychiatriques qui peuvent mener au suicide. D’autres se tournent vers des méthodes censées être plus naturelles. Cure thermale. Ou même, dernière technologie anti-acné en date, de la luminothérapie à base de LED. Mais pour quels résultats ? Enquête sur la galère de l’acné.

Productions Tony Comiti. Auteur : clémentine Bisiaux.