Podcast



Et si certains de nos mal-êtres psychiques étaient en réalité physiques ? Comment notre cerveau influe-t-il sur notre bien-être ? Nos neurotransmetteurs et nos hormones jouent un rôle crucial sur l’anxiété, la fatigue et l’équilibre de nos humeurs. Un manque ou un surplus de ces mécanismes neuronaux peut expliquer une fatigue chronique, des douleurs et un certain déséquilibre psychique. Dans son livre Anxiété, fatigue, douleurs, agissez sur vos neurotransmetteurs, publié aux éditions Albin Michel, Florence Pinheiro Ortolan nous invite à comprendre le fonctionnement de notre cerveau, le lien profond entre notre corps et notre esprit. Elle nous donne des clés pour nous rééquilibrer au travers de notre alimentation et de nos habitudes quotidiennes.