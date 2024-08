Documentaire

Dentifrice, vernis, coloration pour cheveux, fruits et légumes, aspirateurs, rideaux… Les produits et les objets de notre quotidien sont envahis de polluants chimiques très nocifs. Pesticides, benzophénone, triphényl phosphate… Ces substances aux noms barbares sont des perturbateurs endocriniens : ils dérèglent notre système hormonal et celui de nos enfants. L’une de nos équipes a enquêté sur ces polluants qui perturbent notre métabolisme. Nous avons cherché à comprendre quels sont leurs effets sur notre santé. Ils sont soupçonnés de provoquer des malformations congénitales et de graves problèmes d’infertilité. Pourtant, ces substances chimiques sont toujours autorisées dans les produits que nous utilisons tous les jours… Un documentaire de Sophie Roland, Vincent Kelner, Sylvie Millet pour Envoyé Spécial.