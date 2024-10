Conférence

L’acupuncture, une pratique millénaire de la médecine traditionnelle chinoise, peut être un allié précieux dans les moments de deuil, où le corps et l’esprit sont profondément affectés. Le deuil est une épreuve complexe, marquée par un tourbillon d’émotions telles que la tristesse, la colère, l’anxiété, voire la culpabilité. Ces émotions peuvent non seulement perturber notre équilibre mental, mais aussi se manifester physiquement, entraînant fatigue, insomnie, tensions musculaires et troubles digestifs. C’est là que l’acupuncture peut intervenir, en aidant à harmoniser l’énergie vitale et à rétablir une certaine sérénité intérieure.