Documentaire

Les grossesses à risque mettent en lumière le courage et la résilience des futures mamans. Adolescente, célibataire ou mère de famille nombreuse, chaque femme vit une histoire unique marquée par des défis médicaux et familiaux. Entre accouchements prématurés, inséminations artificielles et maternités adolescentes, plongez dans des récits émouvants de courage et d’espoir.Réalisateur : Domitille Jobbe-DuvalEmission : Tellement Vrai

❤️ Likez cette vidéo pour soutenir les mamans courageuses face à des grossesses à risque.

🌟 Abonnez-vous pour découvrir d’autres histoires inspirantes sur la maternité.

📝 Commentez : quelle histoire vous a le plus touché ? Partagez votre avis !

ÀRisque é ématuré éAdolescente

00:00:00 – Océane : À 16 ans, devenir maman

00:05:20 – Anne-Sophie et Steven : Surmonter un deuil pour accueillir un bébé

00:11:16 – Sabrina : Alitée pour préserver une grossesse précieuse

00:15:35 – Cécile : Célibataire et future maman de jumeaux après une insémination

00:20:16 – Océane : 7ème mois de grossesse

00:23:58 – Anne-Sophie et Steven: Encore deux mois d’angoisse

00:29:12 – Sabrina : Alitée depuis 5 mois

00:34:02 – Cécile : Préparatifs pour les jumeaux

00:39:45 – Océane :A 2 semaines de l’accouchement

00:45:08 – Anne-Sophie et Steven : Les angoisses du couple

00:48:40 – Sabrina : 5éme mois de grossesse

00:53:57 – Cécile : Dernière ligne droite pour l’arrivée des jumeaux

01:00:45 – Histoires entrecroisées : Les premiers jours entre baby blues et défis quotidiens

01:16:34- Conclusion : Résilience et courage des mères