Documentaire

Aujourd’hui, les effets des insecticides et autres pesticides sur la santé humaine fait l’objet d’études scientifiques rigoureuses. Si en Suisse l’impact sur la santé n’a pas encore l’objet de beaucoup de recherches, en France, certains cancers et maladies neurodégénératives sont aujourd’hui officiellement reconnus comme étant provoqués par ces produits. Après l’usage parfois irréfléchi à la chimie à tout va, vient le temps où les victimes parlent et clament leurs droits : l’équipe de 36,9° en a rencontré dans la région du Bordelais, pays des grands crus. Si le danger est dans les prés… il rôde aussi à la maison. On trouve en moyenne 300 substances chimiques différentes rien que dans une salle de bain ! Des cosmétiques pour l’essentiel ! Gros plan sur le bisphénol A et les phtalates : ces derniers sont soupçonnés de jouer un rôle dans un phénomène inquiétant : la baisse de la qualité du sperme. Un documentaire de 36.9°, une émission de la Radio Télévision Suisse, 9 mars 2016.