Le yoga est une discipline très ancienne qui trouve son origine en Inde. Il plonge ses racines dans la philosophie védique, vieille de plusieurs millénaires, qui sous-tend à son tour des traditions telles que l’hindouisme, le bouddhisme et le tantra.

Le yoga est une excellente activité physique

La pratique du yoga n’est pas seulement bénéfique pour l’esprit, mais aussi pour le corps : les différents enchaînements à réaliser activent tous les muscles et renforcent les jambes et les bras. Le yoga augmente l’élasticité du corps et, comme nous l’avons déjà mentionné, soulage également les douleurs dorsales. Sans oublier que l’entraînement du corps par l’exécution de différents enchaînements permet de prévenir les contractures.

Bon pour le cœur

Le yoga abaisse la tension artérielle, ralentit les battements et peut être une panacée, en particulier pour les personnes souffrant d’hypertension.

Ralentit le vieillissement

Selon de nombreuses études, la pratique du yoga a des effets antioxydants et aide à lutter contre le vieillissement.

Améliore la posture

Différents exercices d’étirement, de respiration et de posture permettent d’améliorer celle-ci. Le yoga s’avère donc être une véritable panacée pour tous ceux qui, pour des raisons professionnelles, passent la majeure partie de leur journée assis à leur bureau.

Favorise le sommeil

La pratique du yoga favorise la relaxation, et donc un bon sommeil. La pratique d’une activité physique, en général, permet de mieux se reposer : dans le cas du yoga, même s’il s’agit de mouvements lents et doux, tous les muscles de notre corps sont sollicités et la fatigue, même si elle n’est pas ressentie immédiatement, favorise le repos.

Yoga : les bienfaits psychologiques

Dans la pratique des asanas, du pranayama et de la méditation, l’effet est immédiat. On se sent mieux, plus calme et plus stable, sans sautes d’humeur et plus souple. Au fil des mois, on découvre un changement de point de vue, on accepte mieux le présent et on ressent plus de gratitude. On ouvre les yeux sur une perspective beaucoup plus large. Le yoga enseigne que nous sommes tous différents et que nous sommes tous pareils. Dans cette optique, chaque personne est spéciale et unique, et donc merveilleuse.

Le yoga n’est donc pas seulement une pratique physique sur le tapis, mais il entre dans la vie sans même que l’on s’en rende compte. Le yoga présente, en effet, de nombreux avantages psychologiques. Le corps et l’esprit réagissent spontanément et nous ne nous rendons souvent compte des résultats et des effets qu’après une longue période. Mais, ce qui change et comment le corps réagit, commence dès la première leçon.

Les bienfaits du yoga, après combien de temps ?

Voyons maintenant en détail les bienfaits et les effets du yoga à court, moyen et long terme.

Les bienfaits du yoga à court terme

Ce qui se passe après un cours de yoga :

la concentration augmente ;

le stress diminue ;

la rigidité du corps diminue ;

la souplesse augmente ;

les fonctions cérébrales telles que la mémoire et la capacité d’apprentissage s’améliorent ;

le corps se détend ;

le cœur bat moins fort.

Lorsque vous commencez à remarquer que vous vous sentez bien en allant au cours de yoga, la régularité et la participation hebdomadaire vous donnent souvent envie d’assister au cours suivant et vous commencez à remarquer de plus en plus d’effets.

Les bienfaits du yoga à moyen terme

Après quelques mois de pratique, le yoga offre bien plus :

rééquilibre la tension artérielle ;

améliore la capacité pulmonaire pour respirer plus profondément ;

améliore la sexualité en aidant à résoudre les problèmes liés au système reproducteur ;

réduit les douleurs chroniques et les maux de dos ;

diminue l’anxiété et la dépression ;

améliore l’équilibre ;

le système nerveux améliore ses fonctions en calmant le corps et les tensions physiques ;

les glandes réduisent la production de cortisol, l’hormone du stress qui provoque des envies de malbouffe ;

les muscles deviennent plus toniques ;

l’abdomen s’affine, car chaque position sollicite les muscles abdominaux (lire ici : comment développer les abdominaux avec le yoga) en perdant le ventre qui s’accumule ce qui permet de perdre des centimètres au centre de la taille ;

il améliore la flexibilité en permettant de réaliser des positions qui étaient auparavant inaccessibles ;

les vertus telles que le calme et la patience sont renforcées ;

la perception du corps s’améliore en faisant plus attention à ce que l’on mange ;

le corps devient plus fort et plus propre, à l’intérieur comme à l’extérieur ;

il favorise la discipline.

Les bénéfices à long terme du yoga

Après quelques années de yoga, la pratique contribue à améliorer les performances du corps et de l’esprit à tous égards, avec de nombreux autres avantages considérables :

un poids constant est atteint sans balancement excessif ;

les os sont renforcés, ce qui diminue le risque d’ostéoporose et d’arthrite ;

il diminue le risque de maladie ;

il réduit les problèmes cardiaques ;

le cerveau contrôle mieux la peur et la colère ;

vous apprenez à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, à la fois sur le plan physique en vous enfonçant chaque jour davantage dans les asanas et en dehors du tapis en vous débarrassant du stress et des émotions désagréables ;

le massage Un documentaire réalisé par les asanas sur les organes donne un organisme qui se renouvelle et rajeunit chaque jour.

Vous avez maintenant un meilleur aperçu des nombreux bienfaits du yoga.