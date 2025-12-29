Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ces stars de la télé-réalité vivent un enfer après des opérations ratées ! Lauréat de la faculté de médecine, chef clinique à 27 ans, Benjamin Azoulay est le chirurgien des candidates de...

Article Quels médicaments prendre en vacances ? Partir en vacances est une période de détente et de découverte, une échappatoire bienvenue à la routine quotidienne. Cependant,...

Podcast Disciples des piqûres Il y a les drogués au crack qui font peur aux passants, il y a aussi des toxicomanes « inclus »...

Article Quelles saveurs d’e-liquides sans nicotine pour ne pas replonger dans le tabac ? L’étape ultime du sevrage tabagique consiste à se débarrasser définitivement de la nicotine tout en conservant, pour un temps,...

Article Quels sont les impacts de l’obésité sur la santé ? L’obésité est devenue une préoccupation mondiale, touchant 650 millions d’adultes et plus de 390 millions d’enfants et d’adolescents âgés...

Podcast Lever les yeux de nos écrans et vivre vraiment Aujourd’hui, dans Graine de Métamorphose, Claire-Marie Dikanska reçoit Victoria Guillomon, militante écologiste et autrice. Comment apprendre à être soi...

Article Quels sont les bienfaits du gingembre et du citron ? Le gingembre et le citron, deux ingrédients courants de notre cuisine, sont bien plus que des agents de saveur....

Documentaire Mon ado est accro aux jeux-videos Aujourd’hui, 7 enfants sur 10 possèdent une console de jeux vidéo. Nous avons suivi Théo ,13 ans, féru de...

Documentaire Diabète, une addition salée Comment mieux prendre en charge les patients atteints de diabète, une maladie chronique qui touche de plus en plus...

Documentaire Le blues du dimanche soir Personne ou presque n’y échappe. Chaque fin de week-end, une sorte de tristesse nous envahit sans raison apparente. Le...

Documentaire Déni de grossesse : une surprise aussi pour l’entourage Pas de ventre rond, pas de nausées, aucun signe de grossesse, mais un bébé qui grandit dans le ventre...

Article Les vertus du safran : quels avantages en tirer ? Le safran, souvent surnommé l’« or rouge » en raison de sa couleur vive et de sa valeur, est...

Article Les meilleurs compléments alimentaires Les compléments alimentaires sont devenus des alliés précieux pour de nombreuses personnes. Que ce soit pour renforcer l’immunité, améliorer...

Podcast Laurence Plumey : en forme chaque matin ! Guila Clara Kessous reçoit dans Métamorphose Laurence Plumey, médecin nutritionniste et diététicienne. Qui n’a jamais rêvé de se réveiller...

Documentaire Méconnue et douloureuse : la maladie des jambes poteaux Le lipoedème, ou maladie des grosses jambes, est une pathologie méconnue qui cause de graves souffrances physiques et psychologiques....

Article Les avantages étonnants du clou de girofle Le clou de girofle, cette petite merveille aromatique originaire d’Indonésie, ne se limite pas à rehausser nos plats d’hiver....

Documentaire Le sel se cache partout On consomme jusqu’à 10Kg de sel par an et c’est très mauvais !

Article Zoom sur les fleurs de CBD Depuis quelques années, on entend de plus en plus parler du CBD. En effet, il est devenu très populaire...

Podcast Paul Karason, un homme-schtroumpf ? « Il est bleu ! Vraiment, véritablement bleu ! » Tels sont les mots d’Oprah Winfrey face à Paul Karason, invité...