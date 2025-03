Documentaire

C’est un ennemi sournois qui peut saper notre santé à long terme. Nous mangeons trop de sel : 10 grammes par jour en moyenne quand la quantité recommandée par l’OMS est de seulement 5 grammes. Comment en est-on arrivé là ? Bien sûr il y a l’abus d’aliments que l’on sait riches en sel comme la charcuterie ou le fromage. Mais les industriels nous font aussi consommer beaucoup de sel dans les plats préparés sans que nous nous en rendions toujours compte. Une portion de lasagnes ou une pizza achetées en supermarché apporte d’un seul coup les trois quarts de nos besoins quotidiens. Il faut dire que le sel, très bon marché, est un efficace exhausteur de goût quand la qualité des ingrédients laisse à redire. Autre avantage de taille pour les industriels : le sel permet de faire prendre du volume et du poids aux produits qu’ils proposent. Les conséquences pour notre santé sont désastreuses : le sel augmente la tension artérielle et donc le risque d’accident cardio-vasculaire. Quelles sont les méthodes des grandes marques pour rajouter toujours plus de sel ? Et quelle alternative pour se faire plaisir à table sans pour autant mettre sa santé en danger ? Un documentaire de Farah Safieddine.