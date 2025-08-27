Dans la quarantaine, Céline commence à avoir des irrégularités menstruelles, des ballonnements et des douleurs au ventre. Ces symptômes auraient dû l’alarmer alors qu’ils sont ceux d’un grave cancer des ovaires. Alain souffre de diabète de type 1 depuis son enfance. Tout au long de sa vie, il néglige les traitements qu’il doit suivre. Cette négligence pourrait lui être fatale alors qu’Alain doit subir une double greffe : le pancréas et le rein.
Réalisateur : Alain Vadeboncoeur
Série : J’aurais dû voir un docteur