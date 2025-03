Article

La paralysie du sommeil est une expérience que beaucoup trouvent troublante, voire terrifiante. Elle survient généralement lors de l’endormissement ou du réveil, lorsque le corps est temporairement incapable de bouger, créant ainsi une sensation de paralysie totale. Bien que cette expérience puisse sembler inquiétante, elle est en réalité assez courante et inoffensive.

Qu’est-ce que la paralysie du sommeil ?

La paralysie du sommeil est un trouble temporaire qui se produit lorsque le cerveau et le corps ne sont pas synchronisés lors des transitions entre le sommeil et l’éveil.

Pendant le sommeil paradoxal, la phase du sommeil où se produisent la majorité des rêves, le corps est naturellement paralysé pour éviter de réaliser physiquement les actions de nos rêves.

Environ 8 % de la population mondiale vivra au moins un épisode de paralysie du sommeil au cours de sa vie.

La paralysie du sommeil survient lorsque cette paralysie persiste lors du réveil ou de l’endormissement, laissant l’individu conscient mais incapable de bouger ou de parler.

Les épisodes de paralysie du sommeil sont souvent accompagnés d’hallucinations auditives, visuelles ou tactiles, qui peuvent renforcer le sentiment d’anxiété. Les personnes rapportent souvent la sensation d’une présence menaçante dans la pièce ou une pression sur la poitrine, qui peuvent être extrêmement déconcertantes.

Causes et facteurs de risque

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à la paralysie du sommeil. Le stress, l’anxiété, le manque de sommeil, les changements soudains de mode de vie ou de rythme de sommeil, ainsi que certaines positions de sommeil, notamment le sommeil sur le dos, peuvent augmenter la probabilité de vivre des épisodes de paralysie du sommeil.

Les adolescents et les jeunes adultes semblent être plus susceptibles de subir des épisodes de paralysie du sommeil, bien que cela puisse survenir à tout âge.

Certaines études suggèrent également un lien entre la paralysie du sommeil et d’autres troubles du sommeil, tels que la narcolepsie. La narcolepsie se caractérise par une somnolence excessive et des accès soudains de sommeil, et la paralysie du sommeil en est souvent un symptôme associé.

Comment gérer la paralysie du sommeil ?

Bien qu’il n’existe pas de traitement spécifique pour la paralysie du sommeil, certaines stratégies peuvent aider à réduire sa fréquence et son impact. Maintenir une bonne hygiène de sommeil est crucial : cela inclut d’avoir un horaire de sommeil régulier, de créer un environnement de sommeil paisible, et d’éviter la caféine et les écrans avant le coucher.

Pour ceux qui souffrent de paralysie du sommeil fréquente et récurrente, il peut être bénéfique de consulter un professionnel de la santé. Celui-ci peut aider à identifier d’éventuels troubles sous-jacents et proposer des techniques de gestion du stress ou des thérapies cognitives.