Des traitements introuvables, des patients inquiets, des pharmacies sous pression… Près de 4 000 signalements de ruptures de stock ont été recensés en 2024 pour des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur… contre seulement 44 il y a 15 ans.
On les compte, on les brûle, on les digère mais on ne comprend pas toujours à quoi correspondent. Le...
L’endométriose, une affection gynécologique chronique touchant de nombreuses femmes, provoque douleurs pelviennes, troubles menstruels et parfois infertilité. Si les...
Dans des situations d’urgence, la capacité à improviser avec les moyens du bord peut s’avérer cruciale. Parmi les solutions...
C’est à 28 ans en moyenne que les Françaises ont leur premier enfant. Et même si elles ne doutent...
L’arrivée d’un enfant est une période de profonds changements physiques et émotionnels. Entre les transformations corporelles, les inquiétudes liées...
L’obésité chez les enfants et les adolescents explose en France et devient une véritable urgence de santé publique. Découvrez...
Se remettre d’une nuit blanche peut sembler difficile, mais avec quelques gestes bien ciblés, il est possible de limiter...
Le jeûne à base d’eau, qui consiste à s’abstenir de nourriture tout en ne consommant que de l’eau, suscite...
Dans les soirées, les fêtes, les salles de sport ou au lit, il faut être performant. Pour y arriver,...
Les pommes, ces fruits croquants et juteux, sont bien plus qu’un simple régal pour les papilles. Elles regorgent de...
Baptiste, 4 ans, est trisomique. Sa mère, Anne, fait son possible pour qu’il grandisse comme n’importe quel enfant. Elle...
Faut-il attendre de planquer des mignonnettes de vodka dans le placard de sa salle de bains pour considérer qu’on...
Daniel est atteint d’un cancer du foie. La greffe doit impérativement intervenir dans les 3 mois. Si dans cet...
\r\nDans les rayons des supermarchés, les invitations au grignotage se multiplient. Le marketing agroalimentaire cible les jeunes aussi bien...
Bar à dents, la nouvelle mode qui fait grincer les dents des dentistes. Un documentaire de Frédérique Mergey.
Dans nos villes, le bruit est partout, envahissant, entêtant. Les Français sont toujours plus de 80% à se déclarer...
Nous sommes devenus hyper connectés, les yeux rivés sur nos écrans et avec eux, la lumière bleue ne s’éteint...
« Joe » est un robot connecté qui est à l’étude dans toute la France pour aider les enfants souffrant d’asthme...
Des patients qui attendent d’être pris en charge dans des conditions indignes. Des soignants dépassés et désemparés devant l’ampleur...
Imma, jeune étudiante en management, a 19 ans et souhaite changer son corps autrement que par le sport, qu’elle...
