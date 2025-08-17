Documentaire

Les cas de dengue se multiplient dans l’Hexagone, transmis par des moustiques tigres qui colonisent de plus en plus de départements. Comment enrayer leur progression et limiter les risques d’épidémie ? 41 cas de dengue dans le Var dont 18 à Sainte-Cécile-les-Vignes dans le Vaucluse fin août 2024. La dengue, une maladie jusqu’alors tropicale, frappe dans l’Hexagone.Le responsable ? Un petit insecte ailé, zébré de noir et blanc qui pique discrètement : le moustique tigre. Un cousin de notre bon vieux moustique, qui est arrivé d’Asie il y a seulement vingt ans. Depuis, le moustique tigre a colonisé de manière fulgurante 81 départements hexagonaux et progresse de mois en mois. Il envahit les jardins jusqu’en Bretagne et peut transmettre la dengue, le virus Zika ou le chikungunya… Des maladies qui, jusqu’alors, ne pouvaient pas être attrapées sous nos latitudes.Menace sanitaire : quels produits employer ?En 2024, 83 personnes ont été contaminées par la dengue dans l’Hexagone sans même avoir voyagé à l’étranger. Face à cette menace sanitaire, comment les agents du ministère de la Santé tentent-ils d’endiguer la progression du moustique tigre et de limiter les risques d’épidémie ?Cette année c’est le chikungunya en plus de la dengue qui inquiète. Comment agir pour limiter sa prolifération ? Envoyé spécial explique comment lutter contre cette bestiole et révèle quels sont les produits vraiment efficaces pour s’en protéger.

Un reportage de Violaine Vermot-Gaud, Matthieu Hauville, Sarah Lerch, Mathilde Rougeron, Julie Martin, Bruno Auzet, Samuel Sahki, Victor Di Bartolo et Manon Martin.