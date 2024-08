Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Catherine Ballot-Flurin, apicultrice, pionnière de l’Apiculture Douce. Aujourd’hui, elle nous livre les clés pour un monde en bonne santé, grâce aux produits de la ruche (miel, gelée royale, pollen, propolis, cire…), mais surtout, grâce à l’écoute et au respect du peuple des abeilles.Nous connaissons tous le goût doux et sucré du miel, mais pense-t-on à en remercier ses productrices, les abeilles ? Pourtant, leur bourdonnement familier pourrait nous murmurer des secrets que nous ne prenons pas le temps d’écouter… Et dans le monde chaotique et incertain dans lequel nous vivons, peut-être devrions-nous y prêter une oreille attentive ! Catherine Ballot-Flurin a développé une véritable relation avec ces insectes millénaires. De ce lien d’écoute et de respect est née la conviction que le peuple des abeilles peut nous montrer la voie, pour peu que l’on apprenne à écouter leur langage et à ressentir leurs vibrations.