Il se soigne de manière naturelle.
Réalisation : Véronique Siejak
Chaîne : M6
Émission : 100% Mag
Patrick Spica Productions
Réalisation : Véronique Siejak
Chaîne : M6
Émission : 100% Mag
Patrick Spica Productions
Les échalotes, ces petits bulbes appartenant à la famille des alliacées, sont bien plus que de simples ingrédients culinaires....
Dans les pays industrialisés, mourir en couche est devenu extrêmement rare. Mais il arrive encore que des femmes frôlent...
Louis Gustin et Elise Mathy ont un point commun particulier : ils ont tous les deux été victimes d’un...
Recharger les batteries, éliminer le stress, renforcer son système immunitaire voire perdre quelques kilos… LE phénomène de la détox...
Soucis de faire des économies, avoir un geste écologie, ou encore boire une eau agréable et saine… Aujourd’hui les...
Elles ont connu la douleur, la peur ou la maladie, mais ont choisi de donner la vie. Un documentaire...
Aujourd’hui, face à l’augmentation de l’obésité chez les plus jeunes, le discours médical ne suffit pas toujours. Aude a...
Santé, vitalité, immunité, énergie, sommeil, nutrition, neurosciences, lumière, hiver, bien-être, Dr Yann Rougier…Pourquoi notre corps semble-t-il ralentir quand les...
On sait que la sédentarité rend malade, car nos corps sont programmés pour la chasse et la cueillette. Pourrait-on...
Dans sa chronique, le Dr Jimmy Mohamed nous explique comment nous devons réagir en cas de malaise et malaise...
La pressothérapie, aussi connue sous le nom de drainage lymphatique mécanique, est une technique thérapeutique non invasive qui trouve...
Une bonne digestion est essentielle pour notre bien-être général. Elle permet non seulement d’absorber les nutriments vitaux, mais aussi...
Vous le savez, les questions de genre ont considérablement évolué ces dernières années et occupent l’espace public. La société...
Vitamine C et cancer : Pauling avait-il raison ?
En France, les prématurés et les grands prématurés, qui représentent plus de 60 000 naissances par an, sont accueillis...
Édouard Braine, diplomate de carrière, est tombé de cheval en 2002. Depuis, il lutte pour récupérer un petit peu...
La ménopause est une étape naturelle de la vie d’une femme, marquée par des changements hormonaux significatifs qui peuvent...
Dans le monde du sport et du bien-être, la nutrition joue un rôle crucial pour atteindre ses objectifs, qu’il...
Le stress est devenu un compagnon constant pour beaucoup d’entre nous. Que ce soit à cause du travail, des...
Le basilic (Ocimum basilicum) est une plante aromatique très appréciée en cuisine, mais ses bienfaits vont bien au-delà de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site