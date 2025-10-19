Raphaëlle et Rodolphe désirent donner la vie. Ils empruntent le chemin de la fécondation in vitro, assistés par le...
Le jeûne sec est une pratique de plus en plus discutée dans le domaine du bien-être et de la...
L’hallux valgus, couramment appelé oignon du pied, est une déformation fréquente qui touche principalement les femmes. Cette condition peut...
La nourriture est au centre de notre existence et de nos traditions, mais ces aliments que nous consommons et...
Il y a bientôt 50 ans, le 17 janvier 1975, la loi sur l’avortement était votée en France suite...
La recherche de bien-être et de sérénité est un objectif constant de tout être humain. C’est ce même but...
L’aspartame est un édulcorant artificiel utilisé comme substitut du sucre dans de nombreux aliments et boissons. Il est largement...
Apprendre que son enfant est atteint d’une maladie rare bouleverse profondément le quotidien. Ce diagnostic, souvent inattendu, propulse les...
La préservation de la peau contre les effets nocifs du soleil ne repose pas uniquement sur l’application de crème...
Peut-on faire confiance à l’eau de notre robinet ? Grâce à une base de données qu’ils ont eux-mêmes constituée,...
Connaissez-vous le lifting capillaire ? Après la chirurgie plastique de la poitrine, de la bouche ou des yeux, découvrez...
En trente ans, le gel douche a révolutionné les salles de bains françaises, détrônant l’économique savon : enquête sur...
En Espagne, nation particulièrement progressiste en matière de droits des femmes, la ménopause est évoquée de plus en plus...
Depuis 2020 et la pandémie, les services de pédopsychiatrie partout en Suisse font face à une hausse importante de...
Seriez-vous adeptes d’Instagram ! Si oui, vous suivez sans doute les dernières tendances des influenceurs ! Ces personnages publics s’affichent...
L’Utérus Artificiel nous plonge dans un monde où le temps passé par le bébé dans le ventre de sa...
Si depuis une quinzaine d’années la prise en charge précoce des élèves présentant un trouble spécifique des apprentissages a...
Des antibiotiques utilisés à grande échelle dans les élevages pour les animaux destinés à être de la viande.
Le chou, un légume couramment déconsidéré et désavoué dans l’alimentation moderne, possède pourtant d’innombrables bienfaits pour la santé. Injustement...
À l’hôpital, Karine et Xavier découvrent la vie quotidienne éprouvante des parents de nourrissons prématurés, confrontés aux aléas médicaux...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site