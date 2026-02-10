-
Documentaire
Ce piment est utilisé depuis longtemps dans la médecine traditionnelle pour protéger les habitants des parasites.
Podcast
En période de peri et de ménopause, la gourmandise n’est pas un vilain défaut ! Au contraire, en choisissant...
Documentaire
Valérie Kahl, entourée de Jessica, diététicienne, Kamel et Fabrice, entraîneurs sportifs, Alexandra, psychologue et Barbara, conseillère en style, se...
Podcast
Les perturbateurs endocriniens sont devenus un sujet d’inquiétude majeur dans le domaine de la santé publique et de l’environnement....
Article
La coqueluche est une infection bactérienne hautement contagieuse, causée par la bactérie Bordetella pertussis. Cette maladie affecte principalement les...
Podcast
Périnée, plancher pelvien, fuites urinaires, descente d’organes, posture, respiration, conscience corporelle, bien-être féminin et masculin, santé féminine, grossesse, ménopause…...
Documentaire
Ces femmes racontent l’histoire de l’accident de leur bébé : les bébés secoués. Dans ce reportage poignant, découvrez le...
Documentaire
A force de grignoter, elle dépasse le quintal.
Documentaire
Depuis la vaste campagne de vaccination de 2009 pour contrer le virus H1N1, orchestrée par Roselyne Bachelot et qui...
Documentaire
Les implants se multiplient dans nos corps, pour nous aider à vivre mieux. Leur évolution technique les rend toujours...
Documentaire
Organe de l’appareil digestif, l’intestin joue un rôle essentiel dans notre organisme. Parmi les millions de personnes qui souffrent...
Documentaire
On la croyait maîtrisée, presque en voie de disparition… mais à la surprise des spécialistes, elle est de retour...
Documentaire
600.000 personnes en consommeraient régulièrement en France, 4 fois plus qu’il y a 20 ans. Dealers sur WhatsApp et...
Podcast
Aujourd’hui, dans Graine de Métamorphose, Xavier Pitois reçoit Mr Réflexo, réflexologue praticien certifié. Lorsque pour certains maux, la médecine...
Documentaire
« La presse santé » : Reportage. Avec plus de vingt titres en France, la presse santé est un domaine très...
Documentaire
Maxime a 20 ans. Paraplégique de naissance, il a toujours refusé de voir son handicape comme une fatalité. Il...
Podcast
La prosodie est une arme de persuasion redoutable, capable de captiver l’auditoire à travers les subtiles modulations de la...
Article
L’incontinence urinaire est une condition médicale qui touche de plus en plus de personnes. Souvent méconnue, elle peut avoir...
Documentaire
« Autiste », dans le langage courant, c’est un adjectif qui désigne une personne silencieuse et renfermée. Mais pour 180 000...
Podcast
Le TDAH, ou trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, est un trouble neurodéveloppemental qui affecte généralement les enfants,...