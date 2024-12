Podcast

Comment se libérer de l’emprise des écrans ? Quels outils et astuces adopter pour augmenter notre concentration ? Quelles solutions individuelles et collectives sont envisageables pour regagner notre pleine capacité d’attention ? Johann Hari, journaliste et auteur de best sellers britannique, met la lumière sur les causes systémiques de la crise de l’attention avec un message fort : le phénomène nous dépasse ! Il nous livre ici le résultat d’une immense enquête qu’il a réalisée auprès d’experts du monde entier pour comprendre les causes profondes qui nous volent notre attention. Prêt.e.s à reprendre le contrôle ?