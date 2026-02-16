Ressources Dans la même catégorie

Article Ces aliments qui augmentent le risque de cancer Une alimentation saine et équilibrée est souvent la clé d’une vie longue et en bonne santé. Malheureusement, beaucoup de...

Conférence Hygiène de vie et santé mentale Ces deux aspects interagissent de manière étroite pour influencer notre qualité de vie globale. L’hygiène de vie fait référence...

Podcast Le congé paternité peut alléger la charge mentale des mères Dans ce nouvel épisode du podcast de Magicmaman, Tristan Champion, père de trois enfants, revient avec nous sur son...

Podcast Anxiété, fatigue, douleurs, agissez sur vos neurotransmetteurs ! Et si certains de nos mal-êtres psychiques étaient en réalité physiques ? Comment notre cerveau influe-t-il sur notre bien-être...

Article Le détatouage : retrouver une peau sans souvenirs douloureux Les tatouages sont souvent porteurs de souvenirs et d’émotions, mais il arrive que certaines personnes souhaitent s’en débarrasser pour...

Podcast Laurence Plumey : en forme chaque matin ! Guila Clara Kessous reçoit dans Métamorphose Laurence Plumey, médecin nutritionniste et diététicienne. Qui n’a jamais rêvé de se réveiller...

Documentaire Pour sa première grossesse, Anaïs est enceinte de triplés Pour sa première grossesse, Anaïs est enceinte de triplés, deux filles et un garçon. Fatiguée et sujette à de...

Podcast Ménopause attitude : tous les secrets vitalité de Linda Hardy Anne Ghesquière reçoit Linda Hardy, ex-miss France, actrice reconnue et passionnée de santé au naturel. Comment appréhender les bouleversements...

Documentaire J’ai perdu tous mes cheveux | Partie 1 Mariette a 43 ans, elle est mariée, mère de deux enfants et comme près de 60 000 personnes en...

Documentaire La 3D nuit-elle à la santé ? Les écrans plats HD seront peut-être bientôt obsolètes. Encouragés par le succès de films comme «Avatar», «Saw 3D », « Alice...

Documentaire Comment j’ai géré mon Parkinson et rêvé d’un traitement qui fonctionne Comment j’ai géré mon Parkinson et rêvé d’un traitement qui fonctionne – 36.9° Yves Auberson a été diagnostiqué avec...

Documentaire Oxycodone, antalgiques opioïdes Connus également sous le nom d’oxycodone, les antalgiques opioïdes sont de plus en plus prescrits aux États-Unis. De la...

Documentaire Compléments alimentaires, utiles ou dangereux ? Levure de bière, vitamines, passiflore ou spiruline, les compléments alimentaires envahissent les rayons des pharmacies, des supermarchés et des...

Article Comment retrouver sa couleur naturelle ? Changer la couleur de ses cheveux est une pratique courante, tant pour exprimer sa personnalité que pour suivre les...

Article Est-il possible de maigrir sans régime ? Les régimes sont depuis longtemps la méthode traditionnelle pour perdre du poids. Cependant, de nombreuses études ont montré que...

Documentaire Uranium, le scandale de la France contaminée Depuis plusieurs décennies, des déchets radioactifs extrêmement dangereux ont été disséminés en toute discrétion dans les campagnes, à proximité...

Documentaire Un coeur qui bat à nouveau De l’attente d’un organe à sa renaissance fragile, ce documentaire suit le parcours sur un fil d’un père de...