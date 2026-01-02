Poids durable, alimentation intuitive, régimes, relation au corps, bienveillance, faim, satiété, métabolisme, hormones, nutrition, équilibre alimentaire… Comment trouver un poids durable et sortir de la guerre avec son assiette et avec son corps ? En quoi la bienveillance envers soi, la connaissance de sa physiologie et une approche réaliste du quotidien peuvent-elles amorcer une transformation profonde ? Pourquoi les régimes ne fonctionnent-ils pas ? Claire Trommenschlager déconstruit les fausses promesses des méthodes miracles et propose une approche apaisée et concrète de l’alimentation. Elle nous aide à rééquilibrer notre assiette, à mieux écouter nos sensations de faim et de satiété et à construire un rapport plus serein, intuitif et durable à la nourriture. Son ouvrage, Happy Diète : La méthode bienveillante pour construire son équilibre alimentaire, est publié aux éditions Solar.