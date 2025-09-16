En quoi l’ikigaï peut-il nous aider à trouver notre raison d’être, celle qui nous donne envie de nous lever chaque matin ? Comment mettre concrètement plus de sens dans notre quotidien ? Marilyse Trécourt, coach certifiée et autrice, nous guide, pas à pas, à travers la philosophie japonaise de l’Ikigaï pour nous permettre d’aligner passions, talents, valeurs et activités.