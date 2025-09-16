Ressources Dans la même catégorie

Conférence Hypertension au féminin L’hypertension artérielle (HTA) est une maladie silencieuse qui touche de nombreuses personnes à travers le monde, mais son impact...

Podcast Les clés pour un coeur en bonne santé Comment prendre soin de notre coeur ? Dans quelle mesure, les émotions, le stress et notre style de vie...

Article Comment épaissir ses cheveux ? Avoir des cheveux épais et volumineux est un objectif partagé par beaucoup. Les cheveux peuvent s’amincir pour diverses raisons...

Documentaire Ils doivent vivre un calvaire pour s’intégrer En France, près de 600 000 personnes souffrent d’un trouble du bégaiement. Pour Constance, 15 ans, chaque mot est...

Article Quels sont les risques d’une consommation quotidienne d’aspirine ? L’aspirine, bien connue pour ses propriétés anti-inflammatoires et son rôle dans le soulagement de la douleur, est souvent perçue...

Documentaire Urgences psy : le quotidien éprouvant des soignants De la dépression aux troubles mentaux les plus graves, les urgences psychiatriques de l’hôpital Henri Mondor de Créteil accueillent...

Article Le guide des soins pour réduire les douleurs au quotidien Vivre avec la douleur, qu’elle soit chronique, passagère ou liée à une blessure, peut rapidement devenir un véritable obstacle...

Documentaire Fruits et vitamines, pensez-y ! Transformez votre enfant en véritable machine grâce aux vitamines

Documentaire Xenius – Peut-on remplacer les légumes par des pilules ? Suivez Dörthe et Pierre ou Caro et Gunnar à bord du bus de X:enius. De rencontres avec des spécialistes...

Documentaire Tu enfanteras dans la douleur | Enquête sur les violences obstétricales Partout en Europe, des femmes dénoncent les maltraitances qu’elles ont subies durant leur accouchement. Ovidie signe une enquête rigoureuse et bouleversante sur...

Documentaire Virus, l’état d’alerte La semaine qui vient de s’écouler aura marqué un tournant décisif dans l’avancée du coronavirus sur notre territoire. Le...

Conférence Épopée d’une dys vers la cryptographie Souvent mal compris et minimisé, la dyslexie est un handicap invisible qui touche de nombreuses personnes. Être dyslexique, ne...

Documentaire Elles veulent en finir avec l’alcool Largement toléré par la société, l’alcool est la drogue numéro un en Allemagne. Si sa consommation excessive a longtemps...

Documentaire Immersion exclusive en service psychiatrique Nous vous emmenons dans un service de psychiatrie hors du commun : une unité pour malades difficiles en Normandie....

Documentaire Xenius – Relation entre les organes digestifs et l’humeur \r

L’intestin, cerveau des émotions : y a-t-il une relation entre les organes digestifs et l’humeur ? « Avoir une boule au...

Documentaire Pourquoi manger ce qu’on mange ? Thé ou café ? Viande ou poisson ? Chaque jour, notre alimentation nous fait prendre 200 décisions. Les humains aiment varier...

Article Savourez les vertus des asperges Les asperges, ces délicats légumes de printemps, sont bien plus qu’un simple plaisir pour les papilles. En effet, elles...