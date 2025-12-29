Rosette Poletti, spécialiste en soins palliatifs et en accompagnement du deuil, et Françoise Biotti-Mache, historienne.
Lauréat de la faculté de médecine, chef clinique à 27 ans, Benjamin Azoulay est le chirurgien des candidates de...
Partir en vacances est une période de détente et de découverte, une échappatoire bienvenue à la routine quotidienne. Cependant,...
Il y a les drogués au crack qui font peur aux passants, il y a aussi des toxicomanes « inclus »...
L’étape ultime du sevrage tabagique consiste à se débarrasser définitivement de la nicotine tout en conservant, pour un temps,...
L’obésité est devenue une préoccupation mondiale, touchant 650 millions d’adultes et plus de 390 millions d’enfants et d’adolescents âgés...
Aujourd’hui, dans Graine de Métamorphose, Claire-Marie Dikanska reçoit Victoria Guillomon, militante écologiste et autrice. Comment apprendre à être soi...
Le gingembre et le citron, deux ingrédients courants de notre cuisine, sont bien plus que des agents de saveur....
C’est décidé, Thomas, fumeur impénitent, arrête la cigarette. Dans les consultations tabacologiques, dans les laboratoires où l’on teste la...
Rebecca a trouvé un chirurgien qui accepte de l’aider et de l’opérer une seconde fois. Mais la jeune fille,...
Méthamphétamine, benzylpépirozine, méphdrone, kétamine sont les nouvelles drogues de synthèse venues concurrencer le marché des substances traditionnelles. Utilisateurs, revendeurs...
Emballages, imperméabilisation, écrans solaires: ils protègent mais dérèglent aussi notre système hormonal… Des aliments conditionnés dans des emballages hygiéniques,...
La ménopause est une étape incontournable dans la vie de nombreuses femmes. Elle symbolise la fin de la fertilité,...
Le gluten est une fraction de protéine présente dans des graminées comme le blé, le seigle et l’orge. Les...
Se maintenir présentable et paraître au mieux de sa forme est une priorité pour beaucoup d’individus. Particulièrement pour les...
Disponible jusqu’au 09/08/2024 Née dans un corps de garçon, Sasha, 7 ans, se sent petite fille depuis plusieurs années. Le...
Plus l’on vieillit, plus il y a des chances pour avoir besoin de soins médicaux plus fréquents. Il est...
Fringales en pleine nuit, digestion difficile… S’endormir après le repas peut-être un challenge ! Une Français sur 10 souffre...
Vous connaissez sans doute cette médecine traditionnelle indienne qui prône l’harmonie entre le corps et l’esprit grâce à l’utilisation...
Lorsque l’on a du cholestérol élevé, il est crucial de choisir des aliments qui soutiennent la santé du cœur...
