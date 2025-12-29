Ressources Dans la même catégorie

Conférence Peut-on se préparer à la mort ? Rosette Poletti, spécialiste en soins palliatifs et en accompagnement du deuil, et Françoise Biotti-Mache, historienne.

Documentaire Ces stars de la télé-réalité vivent un enfer après des opérations ratées ! Lauréat de la faculté de médecine, chef clinique à 27 ans, Benjamin Azoulay est le chirurgien des candidates de...

Article Quels médicaments prendre en vacances ? Partir en vacances est une période de détente et de découverte, une échappatoire bienvenue à la routine quotidienne. Cependant,...

Podcast Disciples des piqûres Il y a les drogués au crack qui font peur aux passants, il y a aussi des toxicomanes « inclus »...

Article Quelles saveurs d’e-liquides sans nicotine pour ne pas replonger dans le tabac ? L’étape ultime du sevrage tabagique consiste à se débarrasser définitivement de la nicotine tout en conservant, pour un temps,...

Article Quels sont les impacts de l’obésité sur la santé ? L’obésité est devenue une préoccupation mondiale, touchant 650 millions d’adultes et plus de 390 millions d’enfants et d’adolescents âgés...

Podcast Lever les yeux de nos écrans et vivre vraiment Aujourd’hui, dans Graine de Métamorphose, Claire-Marie Dikanska reçoit Victoria Guillomon, militante écologiste et autrice. Comment apprendre à être soi...

Article Quels sont les bienfaits du gingembre et du citron ? Le gingembre et le citron, deux ingrédients courants de notre cuisine, sont bien plus que des agents de saveur....

Documentaire Fumer tue C’est décidé, Thomas, fumeur impénitent, arrête la cigarette. Dans les consultations tabacologiques, dans les laboratoires où l’on teste la...

Documentaire J’ai été victime de la chirurgie esthétique à 24 ans I Partie 2 Rebecca a trouvé un chirurgien qui accepte de l’aider et de l’opérer une seconde fois. Mais la jeune fille,...

Documentaire Nouvelles drogues : passeport pour la défonce Méthamphétamine, benzylpépirozine, méphdrone, kétamine sont les nouvelles drogues de synthèse venues concurrencer le marché des substances traditionnelles. Utilisateurs, revendeurs...

Documentaire Xenius – Emballages, imperméabilisation, écrans solaires Emballages, imperméabilisation, écrans solaires: ils protègent mais dérèglent aussi notre système hormonal… Des aliments conditionnés dans des emballages hygiéniques,...

Article Ménopause : 6 signes surprenants méconnus La ménopause est une étape incontournable dans la vie de nombreuses femmes. Elle symbolise la fin de la fertilité,...

Documentaire Intolérance au gluten Le gluten est une fraction de protéine présente dans des graminées comme le blé, le seigle et l’orge. Les...

Article Vernis semi-permanent : quels dangers ? Se maintenir présentable et paraître au mieux de sa forme est une priorité pour beaucoup d’individus. Particulièrement pour les...

Documentaire Petite fille Disponible jusqu’au 09/08/2024 Née dans un corps de garçon, Sasha, 7 ans, se sent petite fille depuis plusieurs années. Le...

Article Quelles sont les meilleures mutuelles santé pour les seniors ? Plus l’on vieillit, plus il y a des chances pour avoir besoin de soins médicaux plus fréquents. Il est...

Documentaire Quel repas me permet de bien dormir Fringales en pleine nuit, digestion difficile… S’endormir après le repas peut-être un challenge ! Une Français sur 10 souffre...

Podcast Équilibrer sa santé mentale grâce à l’ayurvéda ! Vous connaissez sans doute cette médecine traditionnelle indienne qui prône l’harmonie entre le corps et l’esprit grâce à l’utilisation...