Documentaire



La réalisatrice américaine Kristen Vermilyea a une grosse poitrine, des douleurs au cou, au dos et des problèmes d’équilibre. Sa décision d’obtenir une réduction soulève des questions sur l’identité, le vieillissement et le corps. Kristen part pour une série d’aventures farfelues et pleines d’humour avant de passer sous le bistouri.

Après avoir traîné les « filles » pendant plus de 25 ans, Kristen est prête à les laisser partir. La décision de se faire opérer montre clairement que sa poitrine est bien plus qu’un simple attribut physique elle est devenue une partie importante de qui est Kristen.

Beyond Boobs est un film hilarant et parfois provocateur sur une mère célibataire américaine d’âge moyen vivant en Suisse et sa quête pour savoir si elle sera invisible lorsqu’elle ne sera plus la femme avec la plus grosse poitrine de la pièce.

Alors qu’elle se dirige vers l’inévitable et anticipée chirurgie de réduction mammaire, elle se retrouve à accepter les réalités de son existence future – la nouvelle forme et la nouvelle taille de son corps – et à réaliser ce qu’elle a toujours espéré être en fait vrai : nous ne sommes pas nos corps.

Réalisateur : Kristen Vermilyea & Stéphane Correa

Titre original : Beyond Boobs