Podcast

Comment célébrer celleux qui ont disparu et leur rendre hommage ? Quel lien entretenir avec elleux et pourquoi ? Comment se réapproprier la mort de manière collective et politique ? Et, surtout, comment la réenchanter ?

Alors que les violences vécues par les femmes sont souvent effacées après la mort. Que les secrets de famille pèsent sur les générations suivantes, que les vies des personnes LGBTQIA+ sont précaires, comme si elles comptaient moins, et que les noms des personnes migrantes décédées aux frontières ne sont même pas mentionnés dans les communiqués de presse, il est temps d’imaginer comment faire une place aux mort.e.s dans nos vies.