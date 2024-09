Article

Au cours des dernières décennies, le marché des produits halal a connu une croissance spectaculaire, devenant un segment incontournable dans les supermarchés à travers le monde. En France, en Europe et dans bien d’autres régions, la demande pour ces produits a explosé, poussant les distributeurs à s’adapter à cette tendance.

Ce phénomène repose sur une combinaison de facteurs économiques, sociologiques et culturels, ainsi que sur l’évolution des habitudes de consommation des populations concernées.

Qu’est-ce que le Halal ?

Le terme « halal » signifie « permis » ou « licite » en arabe et se réfère aux aliments conformes aux principes de la loi islamique, la charia. La viande halal, par exemple, doit être abattue selon des rites spécifiques, incluant une bénédiction avant la mise à mort de l’animal, qui doit être égorgé tout en respectant des règles strictes d’hygiène et de bien-être animal.

Mais le halal ne concerne pas seulement la viande : il s’étend à d’autres produits alimentaires, voire même aux cosmétiques, vêtements et autres biens de consommation (disponibles sur salam-muslim.com).

La certification halal garantit aux consommateurs musulmans que les produits qu’ils achètent sont conformes à leurs convictions religieuses. Avec une population musulmane en pleine croissance dans de nombreux pays, cette demande spécifique s’est rapidement imposée dans les linéaires des supermarchés.

Croissance démographique et demande accrue

L’une des principales raisons du succès des produits halal est liée à l’augmentation de la population musulmane, notamment en Europe.

En France, par exemple, on estime que les musulmans représentent environ 8 à 10 % de la population, ce qui en fait une des plus grandes communautés musulmanes d’Europe. La demande pour des produits adaptés à leurs besoins religieux a donc logiquement suivi cette tendance démographique.

En réponse à cette demande croissante, les grandes enseignes ont vu une opportunité d’élargir leur offre pour attirer et fidéliser cette clientèle. Carrefour, Auchan, Casino et d’autres grands distributeurs ont ainsi créé des rayons ou des marques dédiées aux produits halal, rendant ces produits plus accessibles qu’auparavant.

Autrefois limités à des boucheries et des épiceries spécialisées, les produits halal sont désormais omniprésents dans les supermarchés.

Une adaptation nécessaire des grandes surfaces

Face à cette demande exponentielle, les grandes surfaces ont dû adapter leur offre pour répondre aux attentes des consommateurs musulmans. Les supermarchés ont d’abord commencé par introduire quelques produits de base, notamment de la viande, puis ont progressivement élargi leur gamme avec des plats cuisinés, des produits laitiers, des snacks et même des desserts certifiés halal.

Le succès du halal dans les supermarchés s’explique également par la diversité des consommateurs intéressés par ces produits . Bien que la population musulmane soit la première cible, certains consommateurs non musulmans, soucieux de la qualité et de la traçabilité des produits qu’ils achètent, choisissent également les produits halal.

La perception de produits plus « sains », avec des normes strictes de production et d’abattage, a séduit une part non négligeable de consommateurs. Cela a encouragé les distributeurs à offrir une plus large gamme de produits halal, favorisant ainsi leur diffusion.

L’impact du marketing et de la communication

Pour encourager les ventes de produits halal, les entreprises ont rapidement compris l’importance d’une stratégie marketing ciblée. Les marques ont investi dans la publicité en mettant en avant la certification halal, souvent apposée de manière bien visible sur les emballages. Des campagnes de communication spécifiques, notamment durant les périodes importantes pour les musulmans comme le Ramadan, ont été mises en place pour inciter à l’achat.

Le Ramadan, période de jeûne et de spiritualité, est en effet une période clé pour les supermarchés. Les ventes de produits alimentaires, notamment halal, augmentent considérablement durant ce mois, les familles préparant des repas copieux pour rompre le jeûne après le coucher du soleil. Les distributeurs l’ont bien compris et n’hésitent pas à organiser des promotions spéciales ou à créer des rayons spécifiques pour attirer les consommateurs musulmans.

En plus de la communication classique, la présence de labels et certifications reconnus (comme AVS ou la Mosquée de Paris en France) rassure les consommateurs sur l’authenticité des produits proposés. Cette confiance est essentielle dans un marché où la crédibilité joue un rôle primordial.

Une diversification des produits halal

Un autre aspect important de l’essor du halal dans les supermarchés est la diversification de l’offre. Alors qu’auparavant, les produits halal étaient souvent limités à la viande et aux produits frais, les rayons des supermarchés proposent désormais une variété impressionnante de produits halal transformés : plats préparés, pizzas, snacks, boissons, confiseries, et même des aliments bio et sans gluten, mais certifiés halal.

Cette diversification permet aux consommateurs musulmans de trouver une large gamme de produits compatibles avec leurs habitudes alimentaires et leurs pratiques religieuses. Elle offre également une plus grande flexibilité pour les familles souhaitant varier leur alimentation tout en respectant leurs convictions religieuses.

Les défis du marché halal

Malgré ce succès, le marché halal dans les supermarchés rencontre encore des défis.

L’un des plus grands enjeux est la standardisation et la reconnaissance des certifications halal. En effet, la multitude d’organismes de certification crée parfois de la confusion parmi les consommateurs qui ne savent pas toujours à quelle certification se fier.

De plus, des polémiques concernant la véracité de certaines certifications ont parfois éclaté, jetant un doute sur la fiabilité de certains produits.

Enfin, il existe encore une concurrence importante entre les supermarchés et les boucheries halal indépendantes. Bien que les grandes surfaces aient pris une part considérable du marché, les boucheries et épiceries spécialisées restent un lieu de confiance pour de nombreux consommateurs, en particulier pour la viande fraîche, où l’aspect artisanal et le lien direct avec le producteur sont valorisés.