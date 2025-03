Documentaire

Depuis plus d’un siècle, l’ostréiculture est indissociable du bassin d’Arcachon. Or, la qualité de l’eau, essentielle pour la croissance et la santé des huîtres, est impactée par le changement climatique et l’essor du tourisme. Face à la pression économique, de nombreuses petites entreprises locales se retrouvent en difficulté.

Reportage (2025, 31mn)

Disponible jusqu’au 08/04/2025