Amour fusionnel, intensité des sentiments, désir de communion, liberté affective, dépendance émotionnelle, hypersensibilité, relation consciente, lien amoureux, cœur, intimité… Vivre la fusion amoureuse ? Pourquoi est-elle si souvent perçue comme dangereuse ou immature dans nos sociétés modernes ? L’intensité des sentiments est-elle forcément vouée à s’éteindre avec le temps ? Comment passer de l’amour fusion-confusion à une véritable communion des cœurs, où l’on peut être à la fois profondément lié et pleinement libre ? Saverio Tomasella explore les multiples visages de nos liens d’amour et interroge ce sentiment euphorisant, sécurisant et les bénéfices de ce mode affectif. Préparez-vous à emprunter le chemin du cœur !