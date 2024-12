Documentaire

Comme 1.260 000 Français, Nathalie, France-Lise, Naoufel et Jeanine touchent le RMI (revenu minimum d’insertion). Ni fainéants, ni profiteurs, ces » RMIstes » sont des chômeurs en fin de droit, qui ont basculé dans la précarité. En 10 ans, leur nombre a doublé. Comment en sont-ils arrivés là ? Nous les avons suivis pendant six mois. Leur volonté et leur courage nous ont touchés. Au quotidien, ils se battent pour nourrir leur famille, payer les factures et le loyer… quand ils ont la chance d’avoir un toit. Comment font-ils pour vivre avec si peu d’argent ?