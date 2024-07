Documentaire

Tomber enceinte trop tôt, juste après une précédente naissance, ou trop tard, au moment où on ne s’y attendait plus, ça arrive. La vie nous réserve parfois de drôles de surprises… Alors, que se passe-t-il quand l’arrivée du bébé prend les familles de court ? Grossesse multiple, inespérée ou imprévue : comment affronter un tel bouleversement quand on ne s’y est pas préparé ? Immortaliser ces instants merveilleux, capturer l’essence de ces moments magiques , beaucoup de familles pensent au shooting photo pour passer ce cap et ne garder que les bons souvenirs . Un documentaire de Fabrice Buysschaert Aurélie Simon.