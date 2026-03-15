Distinguer les pleurs de son bébé est une compétence essentielle pour les parents, car cela leur permet de répondre de manière appropriée aux besoins de leur enfant. Comprendre les différents types de pleurs peut aider les parents à identifier ce qui dérange leur bébé et à y remédier efficacement. En apprenant à reconnaître les différents types de pleurs de leur bébé, les parents peuvent mieux répondre à ses besoins et établir une communication plus efficace avec lui, renforçant ainsi le lien entre parent et enfant.