Documentaire

Disponible jusqu’au 30/06/2025Quelle est la recette pour une relation heureuse ? Ronja von Rönne rencontre Anna König et Paul Hoepner, qui vivent une relation ouverte. Kalle et Annett Wulf, de leur côté, ont choisi l’exclusivité et s’aiment toujours autant, depuis près de 50 ans. Comment ont-ils réussi à préserver leur amour et à construire une vie commune heureuse ?