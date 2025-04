Documentaire

Tous les parents se sont un jour imaginé le départ de leur enfant. Et puis ce jour-là arrive et c’est une vie qui se transforme et un couple de parents qui doit apprendre à se retrouver à deux. Pour certains, c’est la peur de l’ennui ou le syndrome du « nid vide » selon les psychanalystes. D’autres au contraire vivent cette étape avec légèreté, et espèrent en profiter pour concrétiser des rêves, bien à eux. Un documentaire de MAUD GUILLAUMIN.