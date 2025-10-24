Documentaire

A 24 ans, Christina est une jeune fille comblée. Dans quelques jours, elle va enfin réaliser son rêve le plus cher : se marier !

Elle fantasme sur son mariage depuis qu’elle est toute petite. Voiture de sport, robe blanche, presque tout correspond à ce qu’elle s’était imaginée… sauf peut-être la personne avec qui elle va bientôt s’unir.

Car Christina ne va pas épouser un homme, mais une femme, Véronique, qu’elle aime depuis le premier jour de leur rencontre.

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Mariage au féminin »

Réalisation : Eve Vanderstegen

