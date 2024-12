Podcast

Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Arouna Lipschitz, femme de lettres, philosophe, enseignante spirituelle, conférencière et réalisatrice. Et si l’amour était un apprentissage ? Tout au long de notre vie, l’Autre fait partie de notre être, de la façon dont nous nous situons dans le monde. Dans son dernier ouvrage, Aimer, ça s’apprend !, publié chez Harper Collins, Arouna Lipschitz propose sept chemins de développement relationnel pour guérir, panser et vivre en paix ses relations. A travers la psychologie, la psychanalyse orientale et occidentale, elle nous apprend à nous libérer des blessures de l’enfance et de nos souffrances latentes pour éviter les écueils relationnels.