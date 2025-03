Documentaire

Jean-Charles et Gaëlle forment une famille recomposée hors du commun où harmonie et organisation sont essentielles. Grâce à une entente exemplaire avec leurs ex-conjoints, ils parviennent à maintenir un équilibre familial serein. Pour assurer l’épanouissement de leurs enfants, le couple fait preuve de créativité et de bienveillance. Entre partage des responsabilités et moments de complicité, ils réinventent les codes de la vie de famille. Un quotidien rythmé par l’amour et une belle coopération parentale.