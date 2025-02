Documentaire

De plus en plus de couples se séparent : à Paris, deux mariages sur trois volent en éclats. Mais l’amour n’est pas mort, les modèles familiaux et amoureux ont juste changé. Familles recomposées, nouvelles façons de divorcer, ou de séduire… « Complément d’enquête » sur les nouveaux visages du couple. Tinder surprise. Faux profils, harcèlement et agressions… « Complément d’enquête » sur la face sombre du site de rencontres le plus utilisé en France. La chambre du désamour. Immersion au tribunal de Pontoise, où les divorces compliqués finissent en correctionnelle. Langues de belles-mères. Pas simple d’élever des enfants qui ne sont pas les siens… Un documentaire de Complément d’Enquête.