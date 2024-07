Documentaire



Pendant un an, de noël à l’automne, ce documentaire raconte la lutte quotidienne de six familles très démunies dans le Val d’Oise. Leur volonté est d’obtenir ce qui est le minimum pour la majorité d’entre nous: un logement décent, accéder à l’eau courante ou à l’électricité, récupérer ses enfants placés et les nourrir correctement…

Le lien d’une famille à l’autre c’est le travail quotidien de Janine, volontaire d’ATD Quart-Monde. Nous la suivons, elle rend visite aux gens auxquels elle est liée, elle nous parle, et surtout elle dialogue avec les familles. “Nous nous sommes tant battus“, n’est pas un documentaire sur des gens en grande difficulté, mais il a été réalisé avec eux. Il ne s’agit pas de filmer la misère qui humilie mais de voir et d’écouter le combat, d’hommes et de femmes qui se battent du mieux qu’ils peuvent.

Réalisation : Jean-Louis Saporito