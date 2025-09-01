Il y a un grand décalage entre un salaiBien que le SMIC soit censé garantir un revenu de subsistance à ceux qui travaillent, il est vrai que pour beaucoup de gens, le SMIC ne permet pas de vivre décemment.
Entre la corvée des courses en supermarché et la solution miracle d’Internet, les familles françaises s’organisent pour alléger leur...
Floriane et Hervé sont à la tête d’une famille recomposée de sept enfants. Chaque année, ils transforment leur maison...
➡️ Notre famille ne ressemble à aucune autre – Reportage Matt, 45 ans, vit en Espagne. Un jour, il...
Comme dans une famille sur quatre, il élève ses enfants seul. Journées à rallonge, pensions alimentaires non reçues, comment...
Colocation senior ou EHPAD tunisien, des maisons de retraite d’un nouveau genre
A 16 et 17 ans, ils sont parents, mais l’éducatrice n’est pas loin pour les accompagner
Elle arrive à faire vivre sa famille avec si peu d’argent
Accompagner vos enfants aux âges clés nécessite une approche adaptée à chaque étape de leur développement.
Avant d’aller à l’école, chez Kareen, chaque journée débute par une leçon de nettoyage pour ses deux enfants, Lilian...
Lorsqu’on est dans un fauteuil roulant, se déplacer peut vite devenir un vrai parcours du combattant. Escaliers, cuisine trop...
2.3 millions de logements seraient inoccupés depuis plus de 2 ans en France, alors que 3.6 millions de personnes...
Ce film a été réalisé durant l’été 2013 dans différents cafés PMU de la région Nord-Pas-de-Calais sélectionnés aux hasards...
Choisi ou subi, le phénomène des « enfants boomerang «, ces adultes revenus au foyer parental, devient de plus...
Olivier Delacroix est allé à la rencontre de femmes et d’hommes qui ont subi une importante transformation physique.
Que signifie dire non à la maternité dans une société qui croit que toutes les femmes veulent des enfants...
Court film retraçant l’œuvre de l’Abbé Pierre, de la création d’Emmaüs (organisation laïque de lutte contre l’exclusion) en 1949...
Une vingtaine d’organisations à caractère national et international ont visité pendant 7 jours des villages et quartiers des municipalités...
Les ados d’aujourd’hui ont une soif de liberté et tout est bon pour faire la fête ! Des parents...
Située aux portes de Paris, de l’autre côté du périphérique, Saint-Denis souffre d’une réputation sulfureuse : chômage, misère, violence,...
Ils veulent donner à leur bébé l’enfance qu’ils n’ont pas eue…
