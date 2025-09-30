Et si l’amour était bien plus politique qu’on ne le pense ? Dans ses travaux, la philosophe américaine et...
Choisir une résidence pour seniors est une décision importante qui nécessite une réflexion approfondie et une évaluation minutieuse. Les...
Enfants nés sous X, filiations cachées, filles de prêtres, abandons forcés… Ce documentaire plonge dans l’intimité des secrets de...
Noémie de Lattre est autrice et actrice. Son stand-up féministe « L’Harmonie des genres » déconstruit les relations entre hommes et...
Comment ont évolué les schémas familiaux ces dernières années ? Quel rôle adopter pour avoir une posture juste dans...
La cérémonie du henné, une étape primordiale dans le mariage musulman
Chaque mois de septembre, c’est un défi. Coralie est à la tête d’une famille nombreuse. Dix enfants à habiller...
Une grossesse imprévue plus tard et ils se retrouvent à 5 à la maison. Leur quotidien change grandement.
Passer de repas tout prêts à cuisiner pour ses enfants n’est pas évident, mais de plus en plus de...
Les ados d’aujourd’hui ont une soif de liberté et tout est bon pour faire la fête ! Ils se...
A neuf ans, Hawa et Adama ont été vendues, chacune de leur côté, à de riches Libanais. De Freetown,...
Première escale de Plus rose ma ville à la Rochelle, ville réputée pour sa qualité de vie. Focus sur...
Frère et sœurs, tout nous oppose…
Enfants de sourds est un documentaire qui interroge le rapport au langage, au son, au silence et au mouvement...
L’emploi est aujourd’hui dans notre pays la préoccupation majeure. Cette question concerne tous les publics. Ce deuxième documentaire de...
Mélanie a 15 ans. Déscolarisée, elle est passionnée par les bébés « reborn », qui sont des poupons très réalistes. L’adolescente...
Cette très jeune maman est trop insolente pour l’équipe du foyer.
À la Porte de Versailles à Paris, c’est le rendez-vous incontournable des futurs mariés. Pour organiser le plus beau...
C’est un reportage qui fait grand bruit, dans une Martinique en pleine crise sociale, en grève « contre la vie chère »....
Dans les tribunaux, des juges spécialisés arbitrent des conflits autour des pensions alimentaires et des droits de garde, souvent...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site