Je vais à l’épicerie sociale pour nourrir mes enfants
Un documentaire de Laure Philipon
Un documentaire de Laure Philipon
« Tomber amoureux se fait tout seul, le rester est un choix conscient, un magnifique chemin à deux »...
Quand on parle de voyance amour, on imagine souvent des prédictions spectaculaires : « Il ou elle va revenir », « Vous allez...
On refuse à cette mère SDF et à ses enfants un logement pourtant vacant Un documentaire de Corinne Langlois,...
Pour tenter de mettre fin à son célibat, Laurent, un agent immobilier montpelliérain de 37 ans, a décidé d’avoir...
Être parent est l’une des expériences les plus enrichissantes et les plus exigeantes de la vie. Chaque jour, les...
Une vie sans amitié est-elle possible ? Comment on explique qu’on a envie d’être ami·e avec quelqu’un·e ? C’est...
Enquête sur l’Aide sociale à l’Enfance, où l’opacité et la loi du silence sont des règles absolues. Un constat...
Autorisée exceptionnellement à filmer des procès pour violences intrafamiliales, la réalisatrice Karine Dusfour dévoile les mécanismes du contrôle coercitif, stratégie...
De la naissance à deux ans, le nourrisson forge des liens avec son entourage, à partir desquels il se...
La lecture est la colonne vertébrale de tous les apprentissages. L’aisance de ce processus chez le lecteur expert –...
La caisse d’allocations familiales a les pleins pouvoirs pour traquer les mauvais payeurs. À Toulouse, un service est entièrement...
« J’étais comme vous, je ne connaissais pas les autistes, je ne les avais même jamais rencontrés… Et puis, un...
A quoi sommes-nous prêts pour notre famille, pour nos semblables ? Olivier Delacroix part à le rencontre de femmes...
Face au raz-de-marée des sites de rencontres sur Internet, certains préfèrent revenir à des notions plus traditionnelles de l’amour,...
Ces deux dernières années Jérôme 28 ans a fréquenté plus d’une quarantaine de femmes. Ces rendez-vous, il les doit...
Il y a un grand décalage entre un salaiBien que le SMIC soit censé garantir un revenu de subsistance...
Au chevet de sa mère, une fille reconstitue le puzzle de son histoire familiale. Un regard vibrant d’amour sur...
Hériter d’un inconnu peut sembler une chance, mais souvent, cela devient un véritable cauchemar. Les conflits familiaux, les jalousies...
Olivier Delacroix est allé à la rencontre d’hommes et de femmes qui reviennent de loin, selon l’expression consacrée. Ils...
Les corbeaux n’envoient pas uniquement leurs funestes lettres lors des grands faits divers, comme celui de l’affaire Grégory, toujours...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site