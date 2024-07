Documentaire

https://vimeo.com/216378449

De la rencontre entre Vincent Girard, 34 ans, psychiatre et Hermann Hândlhuber, 52 ans, ancien SDF, naît en 2006 à Marseille l’association « Les Nomades Célestes » dont la vocation première est de porter secours aux plus démunis. Un centre d’accueil permet de donner un toit pour 12 personnes et de soulager un peu les difficultés. Mais tout l’intérêt de la démarche consiste à progressivement reconvertir d’anciens SDF en « soignants » et à se servir de leur compétence pour redonner espoir et dignité aux « soignés »… Un documentaire écrit et réalisé par Laurent BREMOND.