Ce n’est pas la retraite qu’Annie avait imaginée. Chaque mois, il ne lui reste que 251 euros pour tenir, une fois ses charges réglées. Une vie au centime près, loin de la sérénité qu’elle espérait.
C’est l’heure de lever le camp pour cette famille gipsy
Quand tu décides de vivre avec le strict minimum
Agnès Beuchet, maman de la région parisienne, a fait pour ses enfants un choix osé : elle a démissionné...
Passer du temps en famille le week-end est une occasion précieuse pour renforcer les liens, créer des souvenirs inoubliables...
« Range ta chambre !», « Éteins cet ordinateur ! », « Fais tes devoirs ! », des phrases...
Et s’il était possible de transformer le manque en force de vie, de faire des épreuves que nous traversons...
Cette maman gitane doit s’occuper seule de ses deux enfants
En cette rentrée scolaire 2025, le sociologue Bernard Lahire tire la sonnette d’alarme : l’obsession de l’évaluation à l’école...
Élever des fratries de 7, 8 ou 10 enfants, c’est toujours spectaculaire. Mais comment font ces familles nombreuses pour...
Après les horribles évènements du 11 septembre, la ville de New York a voulu renforcer sa position contre le...
Après 5 semaines de grève générale en Guadeloupe, à l’heure où la Martinique s’enflamme elle aussi, la crise antillaise...
Distinguer les pleurs de son bébé est une compétence essentielle pour les parents, car cela leur permet de répondre...
A un mois de l’accouchement, sa famille prend sa 10ème grossesse avec beaucoup de légèreté.
Dépression, maladie, handicap, il suffit d’un accident de la vie pour se retrouver fragilisé, à la merci des escrocs...
Sur les 200 000 victimes de viols (ou de tentatives de viols) dénombrées chaque année en France, seules 16...
Transit est un film documentaire de 25 minutes élaboré autour de témoignages de réfugiés (turc, congolais, colombien et iranien)...
Maintien à domicile, accueil chez soi, placement en maison de retraite ou hôpital de jour : des solutions existent...
Chaque année, plus de 800 000 Françaises donnent naissance à un enfant. Si l’arrivée d’un bébé est souvent synonyme...
Ils ont passé la cinquantaine et brutalement, c’est le couperet : plus d’emploi, le licenciement, puis l’épreuve du chômage....
Fabienne est mère d’une jeune fille de 19 ans. Célibataire depuis quelques années, elle s’était toujours promis de ne...
