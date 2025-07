Documentaire

Servane Escoffier 36 ans, et Louis Burton 32 ans, vont partir dans quelques jours pour l’aventure de leur vie. Traverser l’Atlantique à deux et en course. Ils sont des navigateurs chevronnés. Elle, née dans une famille de marins, et déjà trois Routes du Rhum au compteur. Lui, concurrent redoutable, a déjà aussi traversé l’Atlantique pour des Routes du Rhum, des transats Jacques Vabre et même fait le tour du monde lors du Vendée Globe. Mais dans quelques semaines, pour la première fois, ils vont barrer leur voilier ensemble, et laisser à terre leurs deux jeunes enfants Edith et Lino. Nous allons les suivre dans cette aventure sportive et humaine depuis les tous derniers jours de préparation, mais aussi durant leur traversée que vont suivre leurs enfants et leurs proches par mail et appels satellites, jusqu’à l’arrivée le 18 novembre au Brésil. Lors de ces derniers jours de préparation, nous les découvrirons en famille, dans leur intimité à domicile (départ pour l’école, petits déjeuners…). Nous les suivrons aussi dans leurs ultimes entraînements physiques à terre et à bord de leur nouveau bateau qu’ils nous feront découvrir. Durant ces jours, c’est un portrait intimiste de deux parents, deux amoureux, que nous allons brosser avec leurs rêves et leurs inquiétudes : comment appréhendent-ils le fait de se retrouver côte à côte en couple exclusif sur un bateau de 18 mètres de long 24h/sur 24. Mais aussi comment ont-ils géré leur absence programmée loin de leurs enfants, qui va s’en occuper ? Et s’il leur arrive malheur… Car cette transat n’est pas une semaine de vacances.

Un reportage de Clara Mazuir.