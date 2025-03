Documentaire

C’est fin juin, début juillet que les choses sérieuses commencent. Les parents n’ont plus que deux mois pour trouver le mode de garde idéal. Un parcours du combattant souvent source d’angoisse. En plus de trouver une solution pratique et abordable, les parents doivent se faire à l’idée de laisser leurs chères têtes blondes entre les mains d’inconnus qui vont prendre une place centrale dans leur vie. Crèche, nounous, garde partagée, jeune fille au pair… Ces méthodes différentes ont toutes leurs avantages et leurs risques. A Paris, la crèche PeopleAndBaby va pour la première fois accueillir 20 enfants. Jennifer, la directrice, se prépare à cette ouverture depuis des mois. Des contrôles d’hygiène, aux briefings des équipes, et jusqu’aux premiers jours des enfants, nous verrons comment les professionnels s’organisent pour que la rentrée des tout-petits se fasse en douceur. En France, seule une famille sur deux obtient une place en crèche. Résultat : avant de reprendre le travail, les parents doivent à tout prix trouver la nounou idéale. Nous suivrons un couple pendant ses recherches et jusqu’au jour J. Comment vont-ils faire pour trouver la perle rare ? Sur quels critères vont-ils se décider ? Un documentaire de Sophie Lesage.