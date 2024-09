Documentaire

Ce film a été réalisé durant l’été 2013 dans différents cafés PMU de la région Nord-Pas-de-Calais sélectionnés aux hasards des soifs, routes et rencontres. Ça commencerait un soir. Des couleurs. Une grande fête. 14 juillet. On entendrait la pétarade des armes à feu de joie. On verrait le feu des artifices projeté sur un écran de ciel noir. Spectacle d’une fête que l’on ne saurait voir et entendre. Un documentaire de Bastien Larue, Pierre Muys.