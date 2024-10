Documentaire



Isaline, 14 ans, s’occupe seule de sa mère handicapée depuis que son père est parti. Elle est animée par un amour et une complicité rare. “Le fait que maman soit handicapée et que je doive m’occuper d’elle nous a rapproché et maintenant on est inséparables !”. Comme elle, ils seraient environ 1 million d’adolescents en France à aider un parent malade.