Ces familles hors normes n’ont pas un quotidien comme les autres !
L’accouchement de cette adolescente est imminent
Lorsque vient l’heure de coucher bébé, une question cruciale se pose : comment l’habiller pour qu’il dorme paisiblement, ni...
En apparence, Samantha, 20 ans et Sheila, 53 ans n’ont pas grand chose en commun. Pourtant leur vie sentimentale...
« Je vais quand même pas me faire bouffer par ce morveux » : Oscar, 2 ans et 8...
Difficile de garder son calme face à la colère de nos chers enfants
Ils ont entre 5 et 11 ans et vivent déjà du lundi au vendredi sans papa ni maman. L’internat...
Mélanie a 15 ans. Déscolarisée, elle est passionnée par les bébés « reborn », qui sont des poupons très réalistes. L’adolescente...
La réussite Comment lutter contre le décrochage scolaire est l’une des priorités des parents aujourd’hui. Ils sont nombreux à...
Les ados d’aujourd’hui ont une soif de liberté et tout est bon pour faire la fête ! Des parents...
Tomber enceinte trop tôt, juste après une précédente naissance, ou trop tard, au moment où on ne s’y attendait...
François et Séanne ont accueilli l’arrivée de leurs jumelles avec beaucoup de bonheur. Malheureusement, ils vont vite se rendre...
La classe de Lucette fonctionne selon la pédagogie Freinet. Les enfants du CP au CE1 d’un petit village nous...
Jessica, 15 ans, est enceinte et va bientôt accoucher. C’est à six mois de grossesse qu’elle a réalisé son...
Ma mère m’envoie dans un camp militaire pour me rendre plus fort
À seulement 17 ans, Lætitia est en attente de son deuxième enfant, et la vie de jeunes parents avec...
Philippe est comédien, il vit dans une maison de retraite. Il est pris en charge depuis l’âge de 30...
Un million et demi d’enfants en France vivent dans une famille nombreuse recomposée. Et cela peut vite tourner au...
Ils sont là, sur les bancs de la fac, une semaine sur deux, et ils ne sont même pas...
Bien que jumelles, Siam et Fabienne se sont rencontrées pour la première fois à 21 ans. D’origine vietnamienne, elles...
